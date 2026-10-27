Cảnh báo nguy hiểm khi trẻ nuốt nam châm từ đồ chơi xếp hình

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa tiếp nhận một bé trai 47 tháng tuổi nhập viện do mắc dị vật vùng họng. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định có dị vật kim loại trong vùng hầu họng của bệnh nhi. Đây là ca thứ 2 trong tháng mà đơn vị tiếp nhận cùng bị hóc dị vật là kim loại.

Ngay sau đó, ê-kíp chuyên khoa Tai Mũi Họng phối hợp với Gây mê hồi sức tiến hành nội soi, gắp thành công dị vật. Đáng chú ý dị vật là một chuỗi nam châm từ đồ chơi xếp hình mà trẻ hay chơi.

Hình ảnh dị vật là nam châm nhỏ từ đồ chơi xếp hình bị hóc tại vùng họng của bệnh nhi 47 tháng tuổi. Ảnh: BVCC

Qua đó, các bác sĩ cảnh báo, những viên nam châm nhỏ trong đồ chơi tưởng chừng vô hại có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu trẻ vô tình nuốt phải.

Theo các bác sĩ, khác với dị vật thông thường, nam châm có thể hút nhau qua thành các quai ruột. Khi trẻ nuốt nhiều viên nam châm hoặc nuốt nam châm cùng với một vật kim loại, lực hút có thể khiến các quai ruột bị kẹp giữa những dị vật. Từ đó, gây chèn ép, cản trở lưu thông máu.. Nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời, trẻ có nguy cơ tắc ruột, hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc, rò đường tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng.

Để phòng tránh tai nạn, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi, tránh sản phẩm có nam châm nhỏ dễ bung rời; thường xuyên kiểm tra, loại bỏ đồ chơi hư hỏng và giám sát trẻ trong quá trình vui chơi.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ nhỏ.

CHA MẸ CẦN LÀM GÌ KHI NGHI NGỜ TRẺ NUỐT NAM CHÂM? Đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng đánh giá và xử trí dị vật đường tiêu hóa ngay lập tức, kể cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường. Thông báo cho bác sĩ về thời điểm nuốt, số lượng nam châm có thể đã nuốt và loại đồ chơi liên quan. Không tự gây nôn, không cố cho trẻ ăn cơm, bánh mì hoặc thức ăn khác để đẩy dị vật xuống. Không tự chờ dị vật được đào thải qua phân hoặc trì hoãn thăm khám vì trẻ chưa có triệu chứng.