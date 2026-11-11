Cảnh báo nguy hiểm khi ra sông vớt củi lúc lũ lên

Người dân xã An Phú vớt củi bên sông Trà Khúc trong mưa. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên vào buổi chiều, dọc bờ kè phía Nam sông Trà Khúc (thuộc xã An Phú), rất nhiều người tập trung để vớt củi. Việc vớt củi bằng thủ công, người dân đứng sát mép sông, dùng thanh củi hoặc thanh tre dài kéo các thanh củi đang trôi trên mặt sông Trà Khúc vào bờ. Một người phụ nữ ở xã An Phú cho biết: "Tôi vớt củi từ đầu giờ chiều, vì mưu sinh nên phải làm thôi. Có nhiều người tham gia vớt củi ở đoạn sông này. Sau khi củi được vớt lên bờ, tập kết tại một điểm sẽ có người nhà dùng xe máy kéo xe ba gác phía sau để chở củi về".

Người dân xã An Phú vớt củi bên bờ biển trong lúc gió to, sóng lớn, tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Trong khi đó, nước sông Trà Khúc chảy rất mạnh, rất nguy hiểm. “Khi nước lũ lớn, củi từ đầu nguồn về nhiều. Từ đầu giờ chiều đến giờ (17 giờ), tôi vớt được 5 xe củi rồi”- một phụ nữ tham gia vớt củi cho hay.

Người dân vớt củi trong lúc nước sông Trà Khúc dâng cao do mưa lớn. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Từ sáng sớm 11/11, khi phát hiện người dân tập trung vớt củi tại khu vực bờ sông Trà Khúc, chính quyền xã An Phú đã chỉ đạo công an và dân quân đến hiện trường kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hoạt động nguy hiểm này. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận của phóng viên đến 17 giờ việc vớt củi vẫn diễn ra, bất chấp cảnh báo từ chính quyền.