Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ngày 09/10/2026

Khu vực các tỉnh và thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vừa nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cùng sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trong những giờ tới.

Diễn biến và khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Theo bản tin thời tiết ngày 09/10/2026, trong 6 giờ tới, hiện tượng thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trên sườn dốc và các lưu vực suối nhỏ tại các địa phương sau:

Quảng Trị

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Tác động thiên tai có thể xảy ra

Tình trạng sạt lở đất đá trên sườn dốc và lũ quét cục bộ tại các sông suối nhỏ có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân sinh sống ở vùng hạ lưu, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng.

Nguy cơ sạt lở đất, sụt lún: Xuất hiện ở các taluy dương, bờ dốc, tuyến đường đèo và khu vực sườn dốc có kết cấu địa chất kém bền vững.

Nguy cơ lũ quét: Dòng chảy siết dâng cao nhanh trên các khe suối nhỏ, lòng suối hẹp ở khu vực đồi núi.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Để chủ động phòng tránh thiệt hại, chính quyền địa phương và người dân trong khu vực cảnh báo cần thực hiện các biện pháp an toàn:

Theo dõi sát diễn biến dòng chảy, chủ động sơ tán khỏi vùng sườn dốc có vết nứt hoặc dấu hiệu bất thường.

Không di chuyển qua ngầm tràn, bờ suối, khe suối khi nước đang dâng nhanh.

Cập nhật liên tục thông tin bản đồ nguy cơ sạt lở để nắm bắt diễn biến từng điểm cụ thể.