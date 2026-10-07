Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ngày 07/10/2026

Cơ quan khí tượng thủy văn vừa phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về diễn biến thiên tai tại miền Trung. Do ảnh hưởng của mưa lũ và dòng chảy, nhiều địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang đứng trước nguy cơ xảy ra các hiện tượng địa chất nguy hiểm trong ngày 07/10/2026.

Diễn biến và khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Theo bản tin cảnh báo, trong khung thời gian 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy đang ở mức báo động tại các sườn dốc và khu vực suối nhỏ.

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo trọng điểm bao gồm:

Quảng Trị

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể gây chia cắt giao thông cục bộ, làm hư hỏng công trình cơ sở hạ tầng ven sông suối và đe dọa trực tiếp đến tính mạng cũng như tài sản của người dân sinh sống tại các sườn dốc dốc đứng.

Để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại, người dân và chính quyền cơ sở cần lưu ý các biện pháp cấp thiết:

Thường xuyên theo dõi diễn biến sạt trượt đất đá tại các taluy âm, taluy dương và sườn đồi xung quanh khu dân cư.

Hạn chế di chuyển qua các tuyến đường ngầm, tràn hoặc khu vực ven khe suối nhỏ khi có dòng chảy xiết.

Chủ động theo dõi bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trực tuyến được cập nhật liên tục tại hệ thống thông tin chuyên trách.