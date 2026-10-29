Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Quảng Trị, TP. Huế ngày 29/10/2026

Trong 6 giờ tới (ngày 29/10/2026), cơ quan khí tượng thủy văn phát thông báo cảnh báo khẩn về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, suối nhỏ tại khu vực tỉnh Quảng Trị và TP. Huế.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trong 6 giờ tới

Hiện tượng lũ quét và trượt sạt đất đá được dự báo có khả năng tác động mạnh tới nhiều điểm dân cư và các trục giao thông miền núi. Cụ thể các địa bàn cần đặc biệt lưu ý:

Tại tỉnh Quảng Trị: Ái Tử, Ba Lòng, Đakrông, Hải Lăng, La Lay, P. Quảng Trị, Tà Rụt, Triệu Phong.

Tại TP. Huế: P. Kim Trà, P. Phong Điền, P. Phong Thái; Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, P. Hương Trà, P. Kim Long, P. Phú Bài, Phú Lộc; Bình Điền, Hưng Lộc, P. Hương An, Vinh Lộc.

Tác động nguy hiểm từ lũ quét và sạt lở đất

Lũ quét và dòng chảy xiết trên các khe suối nhỏ có thể hình thành nhanh chóng, gây nguy hiểm trực tiếp cho tính mạng của người dân và làm ngập úng cục bộ vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, đất đá sạt trượt trên sườn dốc có khả năng vùi lấp nhà cửa, phá hủy các công trình hạ tầng và gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng.

Khuyến cáo hành động an toàn

Người dân trong khu vực cảnh báo cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án di dời khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nứt đất, cây nghiêng, nước suối đổi màu đục ngầu.

Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ hoặc các đoạn đường sạt lở khi nước lũ đang dâng cao.

Chính quyền địa phương và lực lượng xung kích cần rà soát các điểm xung yếu, cắm biển cảnh báo và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Thông tin bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống trực tuyến của cơ quan khí tượng thủy văn.