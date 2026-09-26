Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa ngày 26/09/2026

Chiều tối 26/09/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy tại hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai trong 6 giờ tới

Theo bản tin nhận định, các hiện tượng địa chất nguy hiểm có nguy cơ cao xuất hiện trong khung thời gian ngắn:

Thời gian ảnh hưởng: Trong 6 giờ tới kể từ chiều ngày 26/09/2026.

Khu vực cảnh báo: Các vùng đồi núi, sườn dốc và khu vực ven suối nhỏ thuộc hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Loại hình thiên tai: Nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do dòng chảy mạnh hoặc nền đất ngấm nước kéo dài.

Tác động nguy hiểm và khuyến cáo ứng phó

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc đứng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ và làm hư hại nhà cửa, công trình dân sinh.

Để chủ động phòng tránh rủi ro, người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện ngay các biện pháp an toàn:

Cảnh giác tại chỗ: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt tại các khu vực ven sông suối, chân đồi dốc hoặc taluy có nguy cơ mất ổn định.

Không di chuyển qua vùng trũng thấp: Tuyệt đối không băng qua các ngầm, tràn, đường ngập sâu hoặc suối có dòng nước chảy xiết khi mưa lớn.

Chủ động sơ tán: Sẵn sàng phương án di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ cao sạt lở, sụt lún đất sang vị trí an toàn.

Người dân có thể chủ động theo dõi bản đồ cảnh báo chi tiết và cập nhật diễn biến các vùng rủi ro theo thời gian thực tại hệ thống giám sát chuyên ngành của cơ quan khí tượng thủy văn.