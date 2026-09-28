Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực tỉnh Khánh Hòa ngày 28/09/2026

Trong 6 giờ tới (từ chiều ngày 28/09/2026), khu vực tỉnh Khánh Hòa đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, bờ sông suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể đe dọa trực tiếp các sườn dốc, khe suối tại các địa bàn sau thuộc tỉnh Khánh Hòa:

Tây Khánh Sơn

Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây

Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

Lâm Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc có thể gây tác động tiêu cực đến tính mạng người dân, gây ngập cục bộ, cản trở giao thông và phá hủy các công trình hạ tầng dân sinh.

Để chủ động phòng tránh rủi ro, người dân và chính quyền cơ sở cần thực hiện các biện pháp ứng phó:

Chủ động theo dõi diễn biến thực địa tại các vị trí xung yếu, đặc biệt là khu vực sườn đồi, bờ dốc ven đường và lưu vực suối hẹp.

Không di chuyển qua các ngầm, tràn, đường tràn ngập sâu hoặc qua dòng nước xiết khi chưa bảo đảm an toàn.

Sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản khỏi vùng có dấu hiệu nứt đất, sạt trượt hoặc mực nước dâng nhanh đột biến.

Thời điểm phát bản tin cảnh báo: Chiều ngày 28/09/2026. Diễn biến thời tiết nguy hiểm sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.