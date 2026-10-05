Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều điểm ở tỉnh Gia Lai ngày 05/10/2026

Cơ quan khí tượng – thủy văn vừa phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên phạm vi tỉnh Gia Lai trong chiều tối ngày 05/10/2026. Người dân tại các khu vực sườn dốc và ven sông suối nhỏ cần chủ động các biện pháp phòng ngừa rủi ro thiên tai.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét

Trong 6 giờ tới, rủi ro lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được dự báo có thể xảy ra trên các sườn dốc, ven khe suối nhỏ tại các địa bàn thuộc tỉnh Gia Lai:

Đức Cơ

Ia Chia

Ia Dơk

Ia Dom

Ia Grai

Ia Krái

Ia Krêl

Ia Ly

Ia O

Ia Phí

Krong

Tác động của thiên tai và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp trực tiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế trong vùng ảnh hưởng.

Để bảo đảm an toàn, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần lưu ý các biện pháp ứng phó:

Hạn chế di chuyển qua các đoạn ngầm tràn, khe suối nhỏ khi nước đang chảy xiết hoặc có dòng chảy bất thường.

Chủ động quan sát dấu hiệu nứt đất trên sườn taluy dốc quanh nhà ở, sẵn sàng sơ tán đến vị trí an toàn.

Theo dõi sát các bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở và thông tin khí tượng thủy văn được cập nhật liên tục.