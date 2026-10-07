Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi ngày 07/10/2026

Chiều tối 07/10/2026, cơ quan khí tượng ban hành bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi.

Các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Diễn biến thiên tai được dự báo có thể tác động trực tiếp và nhanh chóng tại nhiều địa phương ven biển miền Trung trong khung thời gian ngắn:

Thời gian cảnh báo: Trong 6 giờ tới kể từ thời điểm phát tin.

Địa bàn trọng điểm: TP. Huế, TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Khu vực rủi ro cụ thể: Các khu vực sườn dốc, đồi núi có địa chất yếu và vùng ven khe suối nhỏ.

Hiện tượng nguy hiểm: Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do dòng chảy xiết của mưa lũ.

Tác động rủi ro và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể xuất hiện bất ngờ, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân và cơ sở hạ tầng giao thông. Dòng chảy mạnh trên các sông suối nhỏ có thể làm chia cắt cục bộ các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Để chủ động phòng tránh rủi ro thiên tai, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực cảnh báo:

Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm, tràn, cầu yếu hoặc khu vực khe suối khi có dòng nước chảy xiết.

Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án di dời đến nơi an toàn nếu phát hiện các dấu hiệu sụt lún, nứt đất trên sườn đồi dốc.

Theo dõi sát các bản tin cập nhật và kiểm tra chi tiết bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ cơ quan chuyên môn để có biện pháp ứng phó kịp thời.