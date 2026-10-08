Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực Huế đến Quảng Ngãi ngày 08/10/2026

Trong 6 giờ tới, các khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân tại vùng sườn dốc và ven sông suối nhỏ cần chủ động theo dõi để kịp thời ứng phó.

Khu vực trọng điểm có nguy cơ thiên tai trong 6 giờ tới

Theo bản tin dự báo khí tượng thủy văn ghi nhận trưa ngày 08/10/2026, hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có nguy cơ xuất hiện cục bộ tại nhiều điểm xung yếu thuộc các địa phương sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Tình trạng sạt trượt và dòng chảy xiết có khả năng diễn ra nhanh trên các sườn dốc có kết cấu địa chất yếu hoặc khu vực ven các khe suối nhỏ.

Khuyến cáo an toàn và hướng dẫn phòng tránh

Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do các hiện tượng thiên tai cực đoan gây ra, chính quyền cơ sở và người dân trong khu vực cảnh báo cần lưu ý:

Tuyệt đối tránh di chuyển qua các ngầm, tràn, khe suối nhỏ hoặc khu vực sườn dốc đang có dấu hiệu nứt nẻ, trượt lở.

Chủ động theo dõi diễn biến bản đồ nguy cơ sạt lở trực tuyến được cập nhật liên tục để có phương án di dời kịp thời khi cần thiết.

Sẵn sàng các biện pháp gia cố nhà cửa và bảo vệ phương tiện tại các điểm trũng thấp dễ bị đất đá tràn lấp.