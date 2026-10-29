Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở thành phố Huế

Người dân đi lại trong mưa lớn ở phía Nam cầu Trường Tiền, trung tâm thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Theo đó, từ 20 giờ 30 phút ngày 29/10 đến 1 giờ 30 phút ngày 30/10, khu vực thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến 5-10mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Huế, đặc biệt tại các xã, phường: Khe Tre, Nam Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 29/10, khu vực thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to như: Hương Phú 77,4mm, Nam Đông 43mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.