Cảnh báo nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em trong môi trường học đường

Đối tượng trong vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giam, điều tra. Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Trung (SN 2001), trú tại tỉnh Hưng Yên, về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trung đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, kiểm soát tại trường học để tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với 2 học sinh.

Vụ việc cho thấy nguy cơ có thể xuất hiện ngay trong môi trường học đường nếu công tác kiểm soát người ra vào và giám sát các khu vực trong trường chưa được thực hiện chặt chẽ. Những nơi ít người qua lại, khuất tầm quan sát hoặc thời điểm vắng người có thể trở thành điểm mà đối tượng lợi dụng để tiếp cận trẻ.

Siết chặt an ninh, kiểm soát người ra vào

Để phòng ngừa nguy cơ xâm hại trẻ em, các cơ sở giáo dục cần thường xuyên rà soát, chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Việc kiểm soát người ra vào cần được thực hiện chặt chẽ, nhất là đối với những người không có nhiệm vụ trong trường.

Nhà trường cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát tại những khu vực ít người qua lại, nhà vệ sinh, hành lang, lối đi và các vị trí khuất tầm quan sát. Hệ thống camera cần được kiểm tra định kỳ, bảo đảm hoạt động ổn định và bao quát những vị trí cần thiết để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cùng với các biện pháp về cơ sở vật chất và an ninh, nhà trường cần chú trọng giáo dục kỹ năng phòng tránh xâm hại cho học sinh. Trẻ cần được hướng dẫn nhận biết những lời nói, hành vi, yêu cầu không phù hợp của người khác; biết từ chối, tránh xa, kêu cứu và tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy khi cảm thấy không an toàn.

Đối với học sinh nhỏ tuổi, việc quản lý và hỗ trợ cần được thực hiện phù hợp trong quá trình học tập, sinh hoạt và sử dụng các khu vực chung. Giáo viên, nhân viên nhà trường cũng cần có kỹ năng nhận diện những biểu hiện bất thường ở trẻ để kịp thời hỗ trợ.

Gia đình cần tạo không gian để trẻ chia sẻ

Phòng ngừa xâm hại không chỉ là trách nhiệm của nhà trường. Cha mẹ cần trang bị cho trẻ những kiến thức cơ bản về bảo vệ cơ thể, giới hạn tiếp xúc an toàn và cách ứng xử khi có người khiến trẻ cảm thấy sợ hãi, khó chịu hoặc không an toàn.

Việc trò chuyện thường xuyên cũng giúp cha mẹ nhận biết những thay đổi bất thường ở trẻ. Quan trọng hơn, trẻ cần biết rằng các em có thể chia sẻ với cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy khi gặp vấn đề mà không sợ bị trách mắng.

Cha mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ không giữ bí mật về những hành vi không phù hợp, đặc biệt khi có người yêu cầu hoặc đe dọa trẻ phải im lặng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, gia đình và nhà trường cần bình tĩnh bảo vệ trẻ, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Trong quá trình này, cần hạn chế việc hỏi đi hỏi lại hoặc gây áp lực khiến trẻ phải kể lại sự việc nhiều lần. Đặc biệt, không tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ lên mạng xã hội để tránh ảnh hưởng đến quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của trẻ.

Bảo vệ trẻ trước nguy cơ xâm hại cần bắt đầu từ những biện pháp cụ thể trong trường học và gia đình. Khi nhà trường kiểm soát tốt môi trường học tập, cha mẹ chủ động đồng hành và trẻ được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, nguy cơ có thể được nhận diện và ngăn chặn sớm hơn.