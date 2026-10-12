Cảnh báo nguy cơ vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh

Trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, lực lượng Công an tỉnh Sơn La chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người đứng đầu cơ sở và người lao động chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy và việc bố trí, bảo quản hàng hóa, vật tư tại cơ sở.

Qua thực tế, bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt, vẫn còn trường hợp vì thuận tiện trong kinh doanh đã để hàng hóa, vật dụng che chắn lối thoát nạn; bố trí hàng hóa, vật tư không bảo đảm khoảng cách an toàn; sử dụng hệ thống điện không bảo đảm yêu cầu; không duy trì đầy đủ các phương tiện, điều kiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy hoặc chưa quan tâm đúng mức đến việc hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người lao động.

Lực lượng Công an kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy, nổ càng cần được chú trọng do thường xuyên sử dụng thiết bị điện, bếp, nguồn nhiệt và tập trung đông người. Khi xảy ra sự cố, việc lối thoát nạn bị che chắn hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn có thể gây khó khăn cho việc thoát nạn, cứu người và chữa cháy.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với 16 cá nhân và 18 tổ chức, với tổng số tiền phạt gần 300 triệu đồng. Số liệu này cho thấy việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn cần được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Theo điểm b và điểm d khoản 2 Điều 23 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024, cơ quan, tổ chức hoạt động trong phạm vi cơ sở phải bảo đảm an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy, nổ; đồng thời thực hiện, duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi quản lý.

Đối với các hành vi vi phạm, Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 8/9/2026, quy định: hành vi không thực hiện tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy định kỳ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo khoản 3 Điều 10; hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt không bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng theo khoản 1 Điều 11; hành vi lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện, thiết bị đóng ngắt, bảo vệ không bảo đảm an toàn về phòng cháy bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP.

Lực lượng Công an kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động phòng ngừa vi phạm

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh: Thường xuyên kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; quản lý chặt chẽ hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; bố trí hàng hóa, vật tư hợp lý, không che chắn lối thoát nạn, đường tiếp cận phục vụ chữa cháy. Chủ động duy trì các phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định và hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đối với người đứng đầu cơ sở: Không vì lợi ích kinh doanh trước mắt mà xem nhẹ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn phải chủ động khắc phục; chấp hành nghiêm yêu cầu của cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm.

Đối với người lao động và người dân: Nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ; sử dụng thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt đúng quy định; chủ động phát hiện, thông báo các nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy để kịp thời xử lý.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng cháy, chữa cháy; phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động khắc phục nguy cơ mất an toàn, kết hợp tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy không chỉ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh hạn chế nguy cơ cháy, nổ mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ sở, người lao động và cộng đồng. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở là giải pháp quan trọng để xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định.