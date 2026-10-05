Cảnh báo nguy cơ từ những cuộc tụ tập của thanh, thiếu niên

Trước tình hình trên, ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Yên Định khẩn trương xác minh, làm rõ những người và phương tiện liên quan. Qua đó, kịp thời ngăn chặn những hành vi có nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hình ảnh hiện trường các đối tượng tụ tập vi phạm trật tự an toàn giao thông được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Theo kết quả xác minh, khoảng 21h ngày 3/10, tại tuyến Tỉnh lộ 507, đoạn trước Quảng trường Bà Triệu, thuộc địa bàn xã Yên Định, một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dàn hàng ngang, phóng nhanh và không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, có người mang theo một thanh kim loại dài, được hàn gắn đầu đinh ba.

Nhóm thanh, thiếu niên này đến từ nhiều địa phương khác nhau như Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Định Tân, Định Bình, Biện Thượng… Khi di chuyển, một số phương tiện bị tháo biển kiểm soát; người điều khiển và người ngồi trên xe mặc áo chống nắng, che kín đặc điểm nhận dạng. Vụ việc xảy ra vào ban đêm, các đối tượng lại di chuyển nhanh theo nhóm, khiến việc xác định danh tính, phương tiện và hướng di chuyển ban đầu gặp không ít khó khăn.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và triệu tập 17 đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ những thông tin, hình ảnh ban đầu, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, làm rõ từng người, phương tiện và diễn biến vụ việc. Đến ngày 4/10, 17 trường hợp liên quan đã được triệu tập đến Công an xã Yên Định để làm việc.

Bước đầu, lực lượng Công an đã tạm giữ 3 xe mô tô và 1 vật được xác định là hung khí nguy hiểm có liên quan. Qua xác minh, P.N.M, SN 2004, trú tại xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa, được làm rõ là người mang theo một thanh kim loại có hàn đầu đinh ba khi tham gia nhóm di chuyển. Theo lời khai ban đầu, những người này tụ tập, điều khiển xe theo nhóm với mục đích “diễu hành”, tìm cảm giác mạnh và thể hiện với các nhóm khác.

Lực lượng Công an đang xác minh, làm rõ hành vi của từng đối tượng.

Điều khiến nhiều phụ huynh bất ngờ là khi được lực lượng Công an thông báo con em mình có liên quan đến vụ việc. Không ít gia đình cho biết, ở nhà các cháu vẫn sinh hoạt bình thường, ngoan ngoãn, không có biểu hiện vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, trong số những thanh, thiếu niên được xác minh có nhiều trường hợp vẫn đang là học sinh THPT.

Thực tế này cho thấy, chỉ một phút tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc bị tác động bởi bạn bè cũng có thể khiến thanh, thiếu niên tham gia vào những hành vi nguy hiểm. Từ tụ tập, chạy xe theo nhóm, vi phạm giao thông đến mang theo hung khí, ranh giới giữa “đi cho vui” và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi rất ngắn.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn đến việc sử dụng phương tiện và các mối quan hệ xã hội của con em mình. Bên cạnh quản lý thời gian sinh hoạt ở nhà, cha mẹ cần biết con em mình sử dụng phương tiện gì, đi đâu, với ai, nhất là vào ban đêm; thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Cây đinh ba được đối tượng sử dụng để di chuyển trên đường phố.

Nhà trường cần tăng cường phối hợp với gia đình và lực lượng Công an trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời nắm bắt những biểu hiện bất thường để có biện pháp phòng ngừa, nhắc nhở từ sớm. Đối với thanh, thiếu niên, tuyệt đối không tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thành đoàn, dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định; không mang theo hoặc sử dụng hung khí, vật nguy hiểm.

Một vụ việc được phát hiện, xử lý có thể ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc. Nhưng để những cuộc tụ tập như vậy không tiếp diễn, điều quan trọng hơn là gia đình, nhà trường và xã hội cùng quan tâm đến các em từ sớm, từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt, các mối quan hệ và cách ứng xử của các em.