Ngày 19/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Trung Tâm (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại số nhà 10, đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 2, phường Trung Tâm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 16 mặt hàng súng, kiếm nhựa đồ chơi trẻ em các loại, với tổng số 153 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 15.931.000 đồng.

153 sản phẩm súng, kiếm nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng chức năng phát hiện.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 4 đã xử phạt cơ sở vi phạm 12 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 153 sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Thực tế, các loại đồ chơi mô phỏng vũ khí, mang tính chất bạo lực không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích khi sử dụng mà còn có thể ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi của trẻ nếu không được định hướng, quản lý phù hợp. Đặc biệt, với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng khó kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn an toàn cũng như các nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình sử dụng.

Toàn bộ 153 sản phẩm bị buộc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực, đồ chơi mô phỏng vũ khí và các loại đồ chơi nguy hiểm.

Công an tỉnh khuyến cáo các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không bày bán đồ chơi có tính chất bạo lực, mô phỏng vũ khí và các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi, có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; không mua hoặc cho trẻ sử dụng những loại đồ chơi có nguy cơ gây thương tích, mang tính chất bạo lực. Khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu kinh doanh đồ chơi nguy hiểm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ từ đồ chơi không an toàn cần bắt đầu từ sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, trách nhiệm của người kinh doanh và đặc biệt là sự quan tâm, lựa chọn của mỗi gia đình.