Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông từ việc thả rông gia súc trên đường

Tình trạng thả rông gia súc xuất hiện ở nhiều tuyến đường giao thông tại một số phường, xã trên địa bàn tỉnh. Trên những tuyến đường đông phương tiện lưu thông, trâu, bò đi vào lòng đường, trở thành vật cản khiến người điều khiển phương tiện khó xử lý. Từ đó xảy ra va chạm, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Tình trạng trâu, bò thả rông trên đường giao thông xuất hiện ở phường Đa Mai.

Điển hình như, ngày 22/9, tại phường Đa Mai, đàn gia súc đi lại trên tuyến đường từ cầu Á Lữ về phía đường Võ Nguyên Giáp; trong khi đó, ngày 13/9 dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua phường Nếnh, hướng đi Hà Nội cũng xuất hiện đàn trâu, bò lớn di chuyển ngang nhiên trên đường mà không có người trông nom, quản lý.

Hình ảnh đàn gia súc băng ngang qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do người dân ghi lại.

Tình trạng này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là tại các tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao. Nhiều người dân bức xúc khi không ít lần phải giảm tốc độ, dừng phương tiện để chờ đàn gia súc đi qua.

Bà Nguyễn Thị Dung, phường Vũ Ninh chia sẻ: “Có lần đi làm, tôi gặp đàn trâu, bò đi lại lững thững trên đường. Tôi bức xúc lắm nhưng không thấy chủ, cũng chẳng thấy lực lượng chức năng để phản ánh. Đành phải chờ chúng qua đường mới đi tiếp được”.

Hình ảnh vụ va chạm giữa hai con trâu với ô tô được người dân chụp lại vào tối 13/8.

Thực tế, việc thả rông gia súc trên đường đã từng dẫn đến va chạm giao thông khiến phương tiện của người dân bị hư hỏng nặng, 2 con trâu của chủ hộ chăn nuôi chết. Vụ việc va chạm giữa một ô tô và 2 con trâu băng qua đường xảy ra vào đêm 13/8 tại phường Đa Mai. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Đa Mai và Phòng Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận, làm việc với chủ phương tiện và chủ gia súc để giải quyết vụ việc theo quy định.

Không chỉ gây nguy cơ mất an toàn giao thông, tình trạng trâu, bò thả rông trên đường còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị.

Đàn bò lớn băng qua đường tại khu vực cầu Á Lữ về phía đường Võ Nguyên Giáp.

Anh Nguyễn Anh Trung, phường Bắc Giang cho biết: “Tôi đi làm và trở về nhà trên tuyến đường từ phường Bắc Giang qua cầu Á Lữ đến đường Võ Nguyên Giáp, phường Đa Mai. Khoảng 17 - 18 giờ mỗi ngày, tôi thường xuyên gặp các đàn trâu, bò lớn thả rông đi trên đường mà không có người trông nom. Có khi phải chờ nửa tiếng đồng hồ mới có thể về nhà”.

Được biết, trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động trực tiếp các hộ dân có đàn gia súc lớn, yêu cầu chủ động quản lý vật nuôi, không để trâu, bò thả rông trên các tuyến đường giao thông.

Nội dung tuyên truyền cũng được phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, vận động người dân chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hành vi thả rông vật nuôi và các hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng bị xử phạt từ 500 đến 1 triệu đồng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc chăn thả gia súc nhất là ở các khu vực gần đường giao thông. Trường hợp đưa ra đồng cỏ, bãi đất trống cần có người trông nom, quản lý góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông gây ra do gia súc thả rông, đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở. Đồng thời có hình thức xử phạt nghiêm với các chủ hộ vi phạm theo quy định pháp luật, qua đó nâng cao ý thức quản lý vật nuôi, kịp thời răn đe, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.