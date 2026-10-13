Cảnh báo nguy cơ suy hô hấp do cúm A ở người có bệnh nền

Ngày 6/10, bệnh nhân H.X.T. (72 tuổi), có tiền sử tăng huyết áp và tai biến mạch máu não, nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho có đờm, khó thở tăng dần và suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc cúm A. Tổn thương phổi nặng khiến khả năng trao đổi oxy suy giảm, người bệnh cần được hỗ trợ hô hấp với nồng độ oxy khoảng 40-50% để duy trì oxy máu.

Bệnh nhân nguy kịch do mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BV

ThS.BSNT Lê Thị Huyền, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết sau ba ngày điều trị, bệnh nhân đã hết sốt, huyết động tương đối ổn định. Tuy nhiên, tổn thương phổi vẫn nặng, ông chưa thể tự duy trì hô hấp hiệu quả và tiếp tục cần hỗ trợ bằng phương pháp thở máy không xâm nhập với nồng độ oxy khoảng 40%.

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá lâu năm và mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Khoảng bốn ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện triệu chứng ho, mệt mỏi, sốt nhẹ khoảng 38°C. Dù không sốt cao, tình trạng khó thở tiến triển nhanh.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân thở nhanh, da và niêm mạc nhợt, phổi có nhiều ran bất thường. Người bệnh phải đặt ống nội khí quản và hồi sức tích cực.

Theo các bác sĩ, virus cúm A gây viêm đường hô hấp, làm tăng tiết dịch. Ở người mắc COPD, đường thở vốn đã bị tổn thương và hẹp, tình trạng viêm, tăng tiết dịch có thể khiến việc lưu thông không khí khó khăn hơn, làm tăng nguy cơ suy hô hấp.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cảnh báo mức độ nặng của cúm A không thể đánh giá chỉ qua thân nhiệt. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính là những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng như viêm phổi hoặc làm nặng thêm bệnh nền.

Để phòng cúm A, người dân nên tiêm vắc xin cúm hằng năm, thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho hoặc hắt hơi và giữ môi trường sống thông thoáng.

Khi có các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, môi hoặc đầu ngón tay tím tái, lơ mơ hay mệt lả, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế sớm. Ở trẻ em, các biểu hiện đáng lưu ý gồm rút lõm lồng ngực khi thở, li bì, co giật, bỏ uống hoặc có dấu hiệu mất nước.

Bác sĩ khuyến cáo người có triệu chứng nghi ngờ cúm nên đi khám để được đánh giá và hướng dẫn điều trị phù hợp, không tự ý mua thuốc kháng sinh sử dụng tại nhà./.