Cảnh báo nguy cơ sóng thần sau trận động đất mạnh tại Panama

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 9/10/2026 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 7,6 với tâm chấn nằm ở độ sâu 10km đã xảy ra tại khu vực cách thị trấn Pitaloza Arriba của Panama 14 km về phía Tây Nam, gần mũi phía Nam của Panama.

Người dân sơ tán khỏi các toà nhà cao tầng ở thủ đô Panama City, Panama sau động đất, ngày 9/10/2026.

Theo USGS, động đất đã kích hoạt cảnh báo sóng thần nguy hiểm có thể xuất hiện dọc theo một số khu vực bờ biển của Panama, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Mỹ và Mexico.

Rung chấn và các dư chấn của động đất cũng được cảm nhận rõ tại thủ đô Panama City và thủ đô của nước láng giềng Costa Rica. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do trận động đất gây ra, trong khi hình ảnh truyền hình cho thấy người dân đang sơ tán khỏi các tòa nhà.

Panama nằm dọc theo "Vành đai lửa", một đường đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi xảy ra phần lớn các trận động đất trên thế giới.