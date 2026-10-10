Cảnh báo nguy cơ sóng thần sau trận động đất mạnh tại Panama

Người dân sơ tán khỏi các toà nhà cao tầng ở thủ đô Panama City, Panama sau động đất, ngày 9/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

USGS cho biết tâm chấn của trận động đất nằm dưới độ sâu 10 km, xảy ra cách cộng đồng hẻo lánh Pitaloza Arriba khoảng 10 km về phía Tây Nam, gần mũi phía Nam của Panama.

Theo Reuters, rung chấn và các dư chấn của trận động đất này được cảm nhận rõ tại thủ đô Panama City cũng như tại thủ đô của nước láng giềng Costa Rica. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại tại Panama, trong khi hình ảnh truyền hình cho thấy người dân đang sơ tán khỏi các tòa nhà.

Một căn nhà bị hư hại sau động đất ở Sona, tỉnh Veraguas, Panama sau động đất, ngày 9/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Panama nằm dọc theo "Vành đai lửa", một đường đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi xảy ra phần lớn các trận động đất trên thế giới.