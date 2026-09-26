Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại đèo Phượng Hoàng đoạn Quốc lộ 26 qua tỉnh Đắk Lắk

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đặt bảng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại Đèo Phượng Hoàng đoạn Quốc lộ 26 qua xã Ea Trang. (Ảnh: CTV)

Ngày 26/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, do mưa lớn kéo dài, tại Đèo Phượng Hoàng đoạn Quốc lộ 26 qua xã Ea Trang đang xuất hiện nguy cơ sạt lở đất nguy hiểm.

Đặc biệt, tại Km35+500 Quốc lộ 26, đất và bùn từ đồi tràn xuống mặt đường theo dòng nước mưa, khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ phương tiện mất lái, xảy ra tai nạn giao thông.

Tại Km35+500 Quốc lộ 26, đất và bùn từ đồi tràn xuống mặt đường khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ phương tiện mất lái, xảy ra tai nạn giao thông. (Ảnh: CTV)

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo: Người tham gia giao thông chủ động quan sát, đặc biệt khi qua khu vực có đất, bùn tràn xuống đường.

Giảm tốc độ, đi chậm và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Không phanh, đánh lái đột ngột khi đi qua đoạn đường trơn trượt. Chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn và điều tiết của lực lượng chức năng. Hạn chế di chuyển qua khu vực có dấu hiệu sạt lở khi không thực sự cần thiết nhằm phòng tránh, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 26…