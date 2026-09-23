Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, đá trên tuyến đường tỉnh 701 Khánh Hòa

Sáng 23/9, trên tuyến ĐT701, đoạn qua xã Cà Ná và xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, một số khu vực có địa hình đồi núi, taluy cao được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá trong điều kiện thời tiết có mưa.

Đá từ taluy rơi xuống mặt đường ĐT701, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. (Ảnh: CAX Cà Ná)

Đất, đá, cây cối và các vật cản từ taluy có thể rơi xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông và gây nguy hiểm cho người, phương tiện qua khu vực.

Công an xã Cà Ná khuyến cáo người dân và tài xế khi lưu thông trên tuyến ĐT701 nâng cao cảnh giác, đi chậm, chú ý quan sát; không dừng, đỗ tại khu vực taluy cao hoặc những vị trí có dấu hiệu sạt lở; không đi vào khu vực nguy hiểm khi phát hiện đất, đá rơi hoặc có cảnh báo của lực lượng chức năng.

Một số đoạn trên tuyến ĐT701 qua xã Cà Ná - Phước Dinh có taluy cao, đất đá sát mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi trời mưa. (Ảnh: CAX Cà Ná)

Trước đó, ngày 22/9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công điện yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong những ngày tới.

Thực hiện Công điện số 66 ngày 21/9 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

UBND tỉnh cũng yêu cầu bố trí lực lượng túc trực, cảnh giới tại các khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý khi xuất hiện diễn biến bất thường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.