Cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm sau mưa lũ

Tăng kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

Theo đó, các địa phương bị ảnh hưởng cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nguyên tắc “ăn chín, uống chín”; sử dụng nước sạch hoặc nước đã được xử lý để ăn uống, chế biến thực phẩm; rửa tay trước khi ăn, trước khi chế biến thức ăn và sau khi đi vệ sinh.

Mưa lũ làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải, xác động vật. Ảnh: THU NGUYỆT

Người dân cần vệ sinh dụng cụ ăn uống, bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, sạch sẽ; tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng hoặc biến chất.

Đối với nguồn nước tại khu vực ngập lụt, các địa phương cần hướng dẫn người dân lọc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đun sôi trước khi sử dụng. Những nguồn nước bị ô nhiễm, chưa qua xử lý phải được cảnh báo và không sử dụng cho ăn uống, chế biến thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, điểm cung cấp suất ăn và nơi tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, mất điện hoặc bảo quản không đúng quy định.

Thực phẩm không bảo đảm an toàn phải được kịp thời thu hồi, tiêu hủy, xử lý theo quy định; không để thực phẩm bị ô nhiễm, hư hỏng tiếp tục lưu thông, sử dụng hoặc làm thực phẩm cứu trợ. Các địa phương cũng cần chỉ đạo không sử dụng phân tươi để bón, tưới rau, củ, quả.

Ngành y tế địa phương cần tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời. Khi xảy ra vụ việc, cần khẩn trương điều tra, lấy mẫu, xác định thực phẩm và nguồn gây bệnh, xử lý nguồn ô nhiễm, ngăn ngừa phát sinh và lan rộng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương ưu tiên khu vực đang ngập lụt, bị chia cắt và có nguy cơ cao, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan để bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Nguy cơ bệnh truyền nhiễm sau mưa lũ

Bên cạnh đó, sau mưa lũ, ngập úng kéo dài, người dân cũng có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm do tiếp xúc với nước bẩn, bùn đất và nguồn nước ô nhiễm.

Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn Leptospira có thể tồn tại trong nước, bùn đất nhiễm nước tiểu động vật và xâm nhập qua các vết trầy xước trên da khi người dân lội nước, dọn bùn. Ngoài ra, các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp, lỵ, thương hàn, tả, viêm gan A cũng có thể gia tăng do nguồn nước và thực phẩm bị nhiễm bẩn. Do đó, người dân cần hạn chế tiếp xúc với nước ngập, bùn đất; sử dụng ủng, găng tay khi phải dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Sau khi tiếp xúc với nước ngập, cần rửa sạch tay chân, vệ sinh vết thương và theo dõi sức khỏe.

Khi có các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, tiêu chảy, nôn nhiều hoặc dấu hiệu bất thường khác, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.