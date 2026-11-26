Nước lũ ở phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) vào ngày 12-11 dâng do tác động của không khí lạnh. Ảnh: NGỌC OAI - XUÂN HUYÊN

Theo thông tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi dự báo lên mức báo động 2 - 3, có nơi trên báo động 3. Tại TP Huế và phía Đông tỉnh Gia Lai, đỉnh lũ có thể lên báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở TP Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể lên báo động 1 - 2, có nơi trên báo động 2.

Trung tâm cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng ven biển từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Nguyên nhân là từ chiều mai, 27-11, đến sáng 30-11, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa cường độ lớn, vượt 100mm trong 3 giờ.

Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng - thủy văn, trong 24 giờ qua, Quảng Ngãi là địa phương có lượng mưa lớn. Từ chiều 25-11 đến sáng 26-11, lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, riêng đảo Lý Sơn đạt 404mm, khu vực Trà Khúc và trung tâm Quảng Ngãi đạt 380 - 400mm.

Theo thông tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến trưa 26-11, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực trũng thấp tại trung tâm khu vực Quảng Ngãi, đặc khu Lý Sơn và một số địa phương vùng đồng bằng bị ngập cục bộ. Một số trường học bị ngập 0,3 - 0,5m nên phải cho học sinh nghỉ học vào sáng 26-11.

Trước diễn biến mưa lũ ở một số nơi thuộc Trung bộ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố từ TP Huế đến tỉnh Khánh Hòa chủ động triển khai phương án ứng phó. Trong đó, tập trung rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Kiểm soát giao thông tại các khu vực ngập nước, nước chảy xiết và bảo đảm an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi.