Cảnh báo: nguy cơ ngập lụt diện rộng do triều cường, mưa lớn và xả lũ thượng nguồn

Sự kết hợp đồng thời giữa đỉnh triều cường, mưa lớn diện rộng và hoạt động xả lũ từ các hồ chứa thủy điện thượng nguồn đang tạo ra nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt là dọc theo lưu vực sông Đồng Nai.

Diễn biến nguy cơ ngập lụt

Tác động cộng hưởng: Khi mưa lớn kéo dài làm lượng nước nội đô tăng nhanh, kết hợp với xả lũ từ thượng nguồn (như hồ thủy điện Trị An), mực nước các sông dâng cao đột ngột. Sự xuất hiện của đỉnh triều cường khiến nước sông không thể thoát ra biển, gây ra tình trạng dội ngược và ngập sâu kéo dài.

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng

Các địa phương có khu vực ven sông Đồng Nai

Các tuyến đường ven sông, khu dân cư trũng thấp và vùng trồng trọt, chăn nuôi gia súc, thủy sản lồng bè.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

Khuyến cáo hành động khẩn cấp cho người dân

Trước và khi ngập lụt xảy ra:

Kê cao tài sản và ngắt thiết bị điện: Duy chuyển đồ đạc, thiết bị điện tử, vật dụng giá trị lên cao. Ngắt toàn bộ hệ thống điện ở khu vực ngập nước để tránh rò rỉ, điện giật.

Gia cố nhà cửa và lồng bè: Người dân làm nghề nuôi trồng thủy sản trên sông cần kiểm tra, gia cố lại neo đậu lồng bè, chủ động thu hoạch sớm nếu có thể.

Theo dõi thông báo chính thức: Liên tục cập nhật các đợt phát tin cảnh báo về lịch xả lũ (hồ Trị An), đỉnh triều cường và lượng mưa từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương.

An toàn khi di chuyển:

Không đi qua vùng nước ngập sâu, chảy xiết: Tránh di chuyển qua các tuyến đường ngập tràn, ngầm tràn hoặc khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm.

Chú ý chướng ngại vật: Nước ngập có thể làm bung nắp cống, tạo ra các hố sâu nguy hiểm hoặc trôi rác thải, vật sắc nhọn.

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng và người dân cần chủ động theo dõi sát sao diễn biến của mưa lũ, sẵn sàng các phương án ứng phó, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.