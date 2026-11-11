Cảnh báo nguy cơ mưa lớn, sạt lở, Lâm Đồng kích hoạt phương án ứng phó

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 8-12/11, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh có thể gây mưa lớn trên diện rộng tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trên biển, nhiều khu vực có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Lâm Đồng chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất.

Trước nguy cơ thời tiết cực đoan, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường và Đặc khu Phú Quý theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông báo để người dân chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất và bảo đảm an toàn.

Các địa phương phải huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven biển, ven sông, suối, vùng trũng thấp và những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, cần chú trọng những nơi đã xuất hiện mưa lớn trong những ngày trước đó để chủ động phương án di dời dân khi cần thiết.

Các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Các đơn vị cũng được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để triển khai cứu hộ, cứu nạn; duy trì chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo kịp thời các sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đối với các địa phương ven biển gồm: Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành, Tân Thành, Tân Hải, La Gi, Phước Hội, Sơn Mỹ và Đặc khu Phú Quý, tỉnh yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến gió mạnh, thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đang hoạt động trên biển.

Hoạt động của tàu thuyền, nhất là phương tiện du lịch tại các vịnh, khu vực ven biển và đảo phải được giám sát chặt chẽ. Các chủ phương tiện được hướng dẫn chủ động phòng tránh dông, lốc, gió mạnh, không để xảy ra sự cố gây mất an toàn về người.

Các địa phương ven biển được yêu cầu tăng cường theo dõi, ứng phó với thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh được giao bố trí trực ban 24/24 giờ, duy trì tiếp nhận thông tin sự cố thiên tai qua Tổng đài 112. Lực lượng, phương tiện và vật tư phải được chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi diễn biến thời tiết, đôn đốc các địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai; đồng thời kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi và hành lang thoát lũ trên các sông, suối.

Sở Xây dựng tập trung các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, công trình xây dựng, khu đô thị và hệ thống thoát nước. Sở Công Thương kiểm tra an toàn hồ, đập thủy điện, hệ thống điện và các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Các lực lượng phối hợp khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt khi xảy ra sạt lở.

Đối với các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện, tỉnh yêu cầu thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình, mực nước hồ, thực hiện nghiêm quy trình vận hành và chủ động phương án điều tiết nước theo diễn biến mưa lũ.

Trường hợp xả nước phải thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân vùng hạ du, đặc biệt lưu ý phương án ứng phó khi phải xả lũ khẩn cấp.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời, sát diễn biến thực tế để các cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó.

Theo dự báo xu thế thiên tai, trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 8-9/11/2026, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026 - 2027. Cụ thể, từ đêm 8/11 đến ngày 12/11/2026, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Từ ngày 9/11 đến ngày 12/11/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.