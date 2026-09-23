Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn tại Trung Bộ và Nam Bộ

Theo đó, từ chiều tối 23-9 đến ngày 24-9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi hơn 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 150mm.

Đêm 24-9 và ngày 25-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi hơn 200mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 120mm.

Ảnh minh họa: tienphong.vn

Ngoài ra, đêm 23-9 và ngày 24-9, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 60mm (riêng khu vực Bắc Bộ thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng); khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày 23-9, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 23-9 có nơi hơn 80mm như các trạm: Tường Sơn (Gia Lai) 87mm, An Xuân (Đắk Lắk) 89,2mm, Cô Bắc (TP Hồ Chí Minh) 89,2mm, An Nông (An Giang) 85,2mm…

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 23-9, ngày 24-9, vùng biển phía Tây Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao hơn 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.