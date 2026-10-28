Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin và thiệt hại tài sản từ 'game lậu'

Cơ quan chức năng cảnh báo việc tải tệp APK, EXE từ nguồn không rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp mật khẩu, dữ liệu cá nhân và thông tin tài chính. Nhiều ứng dụng lậu còn yêu cầu các quyền truy cập nhạy cảm như đọc thông báo, danh bạ hay trợ năng để theo dõi thiết bị.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin các hội nhóm game lậu.

Ngoài ra, người chơi đối mặt nguy cơ mất trắng tiền khi nạp vào các máy chủ không minh bạch, vốn có thể đột ngột đóng cửa hay xóa dữ liệu mà không hoàn trả kinh phí.

Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải tuân thủ các điều kiện quản lý nghiêm ngặt. Các hành vi phát tán mã độc, chiếm đoạt tài sản hay xâm phạm sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Người dùng cần ưu tiên tải game từ cửa hàng chính thức, tuyệt đối không tắt cảnh báo bảo mật hay cấp quyền bất thường cho các ứng dụng trôi nổi.