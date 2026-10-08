Cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi tham quan bán đảo Sơn Trà trong thời tiết xấu

Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đang trong mùa mưa lớn, dông, gió mạnh và thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Một số tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà có thể trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cây, cành cây gãy đổ, đá rơi hoặc nước chảy trên mặt đường.

Trước tình hình này, đơn vị đề nghị người dân và du khách cân nhắc, hạn chế di chuyển lên bán đảo khi có mưa lớn, dông, gió mạnh hoặc thời tiết có dấu hiệu chuyển xấu. Với những hành trình không thực sự cần thiết, du khách nên chủ động thay đổi thời gian tham quan để bảo đảm an toàn.

Một số tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà sạt lở đất đá trong mùa mưa bão. Trong ảnh là đá lăn xuống đường đợt mưa bão giữa tháng 6.2025

Không cố tiếp tục hành trình khi thời tiết chuyển xấu

Trong trường hợp đang tham quan bán đảo Sơn Trà và thời tiết chuyển xấu, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn, sấm sét hoặc gió mạnh, du khách cần nhanh chóng tìm vị trí trú tránh an toàn và chủ động rời khỏi khu vực. Không nên cố tiếp tục hành trình hoặc di chuyển đến những điểm tham quan xa hơn.

Đối với người điều khiển xe máy, ô tô, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn khi tầm nhìn hạn chế và đặc biệt thận trọng tại các đoạn đường dốc, cua gấp, mặt đường trơn ướt hoặc có nước chảy.

Ban Quản lý cũng lưu ý người dân, du khách không dừng, đỗ phương tiện hoặc đứng lâu tại khu vực có cây lớn, vách núi, taluy, nơi có dấu hiệu đá rơi, sạt lở hoặc những vị trí không bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, du khách không đứng sát mép vách đá, taluy, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc dòng nước chảy mạnh để chụp ảnh, vui chơi. Việc chụp ảnh, "check-in" cần đặt sau yêu cầu bảo đảm an toàn, tuyệt đối không bất chấp cảnh báo hoặc tiếp cận những khu vực nguy hiểm.

Khi gặp đoạn đường bị ngập, có nước chảy mạnh hoặc bị cây cối, đất đá cản trở, tuyệt đối không cố vượt qua. Trong tình huống bất thường, người dân và du khách cần chủ động quay lại, lựa chọn vị trí an toàn và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trong ngày 8.10, thời tiết ở Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại TP. Đà Nẵng đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 7h ngày 7.10 đến 7h ngày 8.10 phổ biến 50-130mm; một số nơi có lượng mưa cao như Tam Trà 216mm, Tam Kỳ 170,2mm, Kỳ Phú 146,2mm.

Dự báo từ sáng 8.10 đến sáng sớm 9.10, các xã, phường thuộc TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến 70-140mm, có nơi trên 180mm; đồng bằng ven biển phía Bắc và vùng núi phía Nam phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực vùng núi Tây Bắc phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Ngày và đêm 9.10, mưa lớn tại Đà Nẵng dự báo giảm dần, song các xã, phường vẫn có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và các đô thị. Trong các cơn dông, người dân và du khách cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đề nghị người dân, du khách chủ động theo dõi dự báo thời tiết, các thông báo, cảnh báo của cơ quan chức năng và Ban Quản lý trước cũng như trong quá trình tham quan.

Khi có thông báo tạm dừng tham quan hoặc hạn chế lưu thông do thời tiết xấu, người dân và du khách cần nghiêm túc chấp hành. An toàn cần được đặt lên hàng đầu để mỗi chuyến tham quan Sơn Trà không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp mà còn là trải nghiệm văn minh, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và thiên nhiên.