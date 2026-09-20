Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vùng sườn dốc tại Quảng Trị, TP Huế ngày 20/09/2026

Cơ quan khí tượng phát đi thông báo khẩn cấp về diễn biến thiên tai nguy hiểm tại khu vực miền Trung trong ngày 20/09/2026. Hiện tượng mưa lũ kéo dài đang làm gia tăng nghiêm trọng trạng thái bão hòa độ ẩm trong đất, tiềm ẩn nhiều hiểm họa bất ngờ.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các sườn dốc đứng và lưu vực sông suối nhỏ thuộc hai địa phương sau có nguy cơ rất cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất:

Tỉnh Quảng Trị: Tà Rụt, Ba Lòng, Cam Lộ, Cồn Tiên, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Kim Ngân.

TP. Huế: Bình Điền, A Lưới 3, Khe Tre, P. Kim Long, P. Phong Điền, P. Phú Bài.

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra nhanh chóng, làm cô lập các tuyến giao thông ngầm tràn, gây ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, đồng thời phá hủy nhà cửa, công trình ven sườn núi.

Người dân tại các vùng được cảnh báo cần chủ động thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa:

Thường xuyên quan sát các dấu hiệu sụt trượt taluy, nứt nẻ mặt đất hoặc hiện tượng dòng nước đổi màu bất thường.

Tuyệt đối không băng qua các ngầm tràn, suối khe nhỏ khi đang có dòng chảy xiết.

Chủ động sơ tán khỏi khu vực ven sông suối hoặc chân đồi dốc có kết cấu địa chất kém ổn định đến nơi an toàn.

Thông tin chi tiết về bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai liên tục được cập nhật trực tuyến trên hệ thống giám sát của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia.