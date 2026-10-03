Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Tuyên Quang ngày 03/10/2026 trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới (ngày 03/10/2026), trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy. Các khu vực ven sông suối nhỏ và sườn đốc dốc đứng là nơi tiềm ẩn hiểm họa lớn nhất.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc, bờ suối nhỏ được cảnh báo tại hàng loạt địa phương thuộc tỉnh Tuyên Quang, bao gồm:

Tân Quang, Bắc Quang, Đồng Tâm, Hồ Thầu

Khuôn Lùng, Linh Hồ, Nậm Dịch, Quang Bình

Tân Trịnh, Thông Nguyên, Thượng Sơn

Tiên Nguyên, Vị Xuyên, Việt Lâm, Yên Thành

Tác động và rủi ro thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hại các công trình dân sinh ven đồi dốc, phá hủy hoa màu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp, chân taluy.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh

Người dân trong khu vực cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, không đi qua các ngầm tràn, khe suối có dòng nước chảy xiết.

Các hộ gia đình sinh sống dưới chân đồi, sườn dốc có vết nứt hoặc hiện tượng trượt đất cần lập tức sơ tán đến nơi an toàn.

Chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng cần sẵn sàng các phương án cứu hộ, phân luồng giao thông tại các tuyến đường xung yếu.