Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Sơn La, Phú Thọ đến Quảng Trị ngày 15/09/2026

Trong 6 giờ tới (tính từ chiều tối ngày 15/09/2026), diễn biến thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương miền núi và trung du. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy đang ở mức cao trên các sườn dốc và khu vực suối nhỏ.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Các khu vực cần đặc biệt đề phòng thiên tai trong khung thời gian 6 giờ tới tập trung tại 9 tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Quảng Ninh

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Trị

Tác động và nguy cơ tiềm ẩn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây chia cắt giao thông cục bộ tại các tuyến đường liên xã, vùng đồi núi có độ dốc lớn; làm ngập úng và cuốn trôi hoa màu ven sông, suối nhỏ. Hiện tượng sụt lún talus dương và talus âm đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình nhà ở của các hộ dân sinh sống ven sườn đồi.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để chủ động phòng tránh thiệt hại, chính quyền địa phương và người dân tại các khu vực cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp ứng phó:

Thường xuyên theo dõi diễn biến thực địa, đặc biệt là các dấu hiệu bất thường như nứt đất, cây nghiêng, nước suối chuyển màu đục ngầu.

Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối, đường tràn ngập sâu hoặc dòng chảy xiết khi có mưa lớn cục bộ.

Chủ động di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ trượt lở cao trước khi đêm xuống.

Thông tin và bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất chi tiết được cập nhật liên tục tại hệ thống giám sát trực tuyến luquetsatlo.nchmf.gov.vn.