Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa ngày 29/10/2026

Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về diễn biến thiên tai nguy hiểm tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tác động trực tiếp lên ba tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Khu vực ảnh hưởng và các hình thái rủi ro

Hiện tượng lũ quét, sạt trượt và sụt lún đất được nhận định có khả năng xảy ra tại các sườn dốc, khe suối nhỏ trên địa bàn các tỉnh chịu ảnh hưởng:

Địa bàn cảnh báo: Tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian chịu tác động: Trong vòng 6 giờ tới.

Loại hình thiên tai: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Tác động có thể xảy ra

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn núi dốc có nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng của người dân sinh sống tại các khu vực thấp trũng, triền đồi. Bên cạnh đó, dòng chảy xiết kèm đất đá có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hại cầu cống, các công trình hạ tầng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu rủi ro, chính quyền địa phương cùng người dân trong vùng cảnh báo cần lưu ý các biện pháp phòng tránh:

Thường xuyên theo dõi diễn biến thông tin cảnh báo thiên tai tại địa phương.

Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn ngập sâu, khe suối nhỏ có dòng chảy xiết.

Chủ động quan sát dấu hiệu nứt đất, sụt lún taluy và sẵn sàng phương án di dời người, tài sản khỏi các vị trí sườn dốc nguy hiểm.

Chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn, điều phối của các lực lượng chức năng tại cơ sở.