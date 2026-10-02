Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực thuộc tỉnh Đồng Nai ngày 02/10/2026

Chiều tối 02/10/2026, cơ quan khí tượng phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên phạm vi khu vực Đồng Nai. Người dân tại các vùng đồi dốc và ven sông suối cần chủ động phương án ứng phó trong các giờ tới.

Các khu vực có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao

Theo bản tin dự báo, trong 6 giờ tới (kể từ chiều tối ngày 02/10/2026), tình trạng mưa lũ và tác động của dòng chảy làm gia tăng nguy cơ thiên tai tại các khu vực sườn dốc, suối nhỏ thuộc Đồng Nai.

Các địa bàn cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất bao gồm:

Đak Lua

Bom Bo

Bù Đăng

Đak Nhau

Đăk Ơ

Phú Nghĩa

Thọ Sơn

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể xuất hiện rất nhanh trên các triền dốc, các khe suối nhỏ, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng con người cũng như làm hư hỏng công trình giao thông, nhà cửa và hoa màu của người dân địa phương.

Để bảo đảm an toàn, người dân trên địa bàn được khuyến cáo:

Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất như vết nứt trên mặt đất, sườn taluy, nước suối đổi màu đục ngầu hoặc có tiếng ầm bất thường từ phía đồi dốc.

Tuyệt đối không di chuyển qua các tràn, ngầm, khe suối có dòng nước chảy xiết trong thời điểm xuất hiện dòng chảy lớn.

Sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu từ chính quyền địa phương.

Bản tin phát lúc 18h30 ngày 02/10/2026. Các diễn biến thời tiết và tình trạng sạt lở tiếp theo sẽ được cập nhật trong những bản tin kế tiếp.