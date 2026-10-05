Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên sườn dốc tại Quảng Trị ngày 05/10/2026
Khu vực tỉnh Quảng Trị được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới, người dân cần chủ động ứng phó.
Trong 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Quảng Trị xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy xiết. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến các sườn dốc và khu vực ven suối nhỏ.
Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai
Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, ven suối nhỏ được cảnh báo tại các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Trị gồm:
Tuyên Bình
Bắc Trạch
Bố Trạch
Kim Phú
Phú Trạch
Quảng Trạch
Trung Thuần
Tuyên Hóa
Tuyên Phú
Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn
Lũ quét và sạt lở đất có thể làm hư hỏng các công trình giao thông, nhà cửa và gây cô lập cục bộ tại các khu dân cư vùng núi. Nước lũ trên các khe suối nhỏ dâng nhanh có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản.
Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần thực hiện các biện pháp an toàn sau:
Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm, tràn, đường ngập sâu hoặc dòng nước chảy xiết.
Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên sườn đồi, cây cối nghiêng hoặc nước suối chuyển màu đục đột ngột.
Sơ tán ngay khỏi các vị trí taluy dốc đứng, bờ suối có nguy cơ đổ sập khi có cảnh báo từ chính quyền địa phương.
Thời điểm phát tin: 19h29 ngày 05/10/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-nguy-co-lu-quet-sat-lo-va-sut-lun-dat-tren-suon-doc-tai-quang-tri-ngay-05102026-467959.html