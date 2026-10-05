Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên sườn dốc tại Quảng Trị ngày 05/10/2026

Trong 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Quảng Trị xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy xiết. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến các sườn dốc và khu vực ven suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, ven suối nhỏ được cảnh báo tại các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Trị gồm:

Tuyên Bình

Bắc Trạch

Bố Trạch

Kim Phú

Phú Trạch

Quảng Trạch

Trung Thuần

Tuyên Hóa

Tuyên Phú

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể làm hư hỏng các công trình giao thông, nhà cửa và gây cô lập cục bộ tại các khu dân cư vùng núi. Nước lũ trên các khe suối nhỏ dâng nhanh có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần thực hiện các biện pháp an toàn sau:

Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm, tràn, đường ngập sâu hoặc dòng nước chảy xiết.

Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên sườn đồi, cây cối nghiêng hoặc nước suối chuyển màu đục đột ngột.

Sơ tán ngay khỏi các vị trí taluy dốc đứng, bờ suối có nguy cơ đổ sập khi có cảnh báo từ chính quyền địa phương.

Thời điểm phát tin: 19h29 ngày 05/10/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới.