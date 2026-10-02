Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất cục bộ tại tỉnh Tuyên Quang ngày 02/10/2026

Trong 6 giờ tới của ngày 02/10/2026, địa bàn tỉnh Tuyên Quang đối mặt với nguy cơ xảy ra thiên tai nghiêm trọng gồm lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến an toàn của các khu vực ven suối nhỏ và sườn dốc đứng.

Các địa bàn trọng điểm cần cảnh giác

Các khu vực sườn dốc và ven khe suối nhỏ tại một số địa phương thuộc tỉnh Tuyên Quang đang nằm trong diện cảnh báo cao điểm. Người dân và lực lượng chức năng cần theo dõi sát diễn biến tại các địa bàn sau:

Thông Nguyên

Hồ Thầu

Nậm Dịch

Quang Bình

Quảng Nguyên

Tân Quang

Tiên Nguyên

Rủi ro thiên tai và tác động tiềm ẩn

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy xiết có thể xuất hiện nhanh chóng, gây nguy hiểm đến tính mạng cùng tài sản của người dân. Địa hình đồi dốc đứng kết hợp dòng chảy mạnh làm gia tăng đáng kể nguy cơ sạt trượt đất đá xuống các khu dân cư và tuyến giao thông huyết mạch.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Để chủ động phòng tránh thiệt hại, người dân trong khu vực cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn:

Chủ động quan sát các dấu hiệu bất thường như vết nứt trên mặt đất, sườn đồi, nước suối đổi màu đục ngầu hoặc chảy xiết bất thường.

Khẩn trương sơ tán khỏi các vị trí có nguy cơ sạt lở cao, nhà ở chân mái dốc hoặc sát mép suối nhỏ.

Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối khi dòng chảy dâng cao và chảy xiết.

Thường xuyên theo dõi diễn biến và thông tin chi tiết trên hệ thống giám sát thiên tai.