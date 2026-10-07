Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các khu vực Đắk Lắk ngày 07/10/2026

Cơ quan khí tượng thủy văn phát thông báo khẩn cấp cảnh báo hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Đắk Lắk trong ngày 07/10/2026. Người dân và chính quyền các địa phương vùng sườn dốc, ven suối nhỏ cần chủ động các biện pháp ứng phó tức thì.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Diễn biến thời tiết và tác động từ dòng chảy khiến nguy cơ sạt lở gia tăng đáng kể. Trong 6 giờ tới, tình trạng lũ quét, sạt lở đất cùng hiện tượng sụt lún đất trên sườn dốc và ven suối nhỏ có thể xuất hiện tại các địa bàn sau thuộc Đắk Lắk:

Buôn Đôn

Ea Knốp

Ea M’Droh

Ea Súp

Ea Tul

Ea Wer

Phú Hòa 1

Phú Xuân

Vân Hòa

Khuyến cáo an toàn và ứng phó thiên tai

Hiện tượng lũ quét và sạt lở sườn dốc thường diễn biến rất nhanh, tiềm ẩn nguy hiểm lớn cho tính mạng và tài sản người dân ven khe suối.

Chủ động quan sát: Theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu nứt đất trên sườn dốc, nước suối chuyển màu đục ngầu hoặc dâng cao bất thường.

Hạn chế di chuyển: Không đi qua ngầm tràn, khe suối có dòng nước chảy xiết hoặc khu vực nền đất yếu, có nguy cơ sụt lún.

Sơ tán khẩn cấp: Người dân sinh sống tại chân đồi dốc, ven suối hẹp cần sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng địa phương.

Bản tin phát lúc 17h29 ngày 07/10/2026. Diễn biến nguy cơ tiếp tục được cập nhật theo dõi sát sao.