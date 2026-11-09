Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt từ ngày 9–12/11 tại Quảng Trị

Ngư dân neo đậu và gia cố tàu thuyền đảm bảo an toàn. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp, hạ lưu sông, khu đô thị.

Bản tin cảnh báo lũ lúc 9 giờ sáng 9/11 của Cục Khí tượng Thủy văn, hiện mực nước trên các sông thuộc tỉnh Quảng Trị đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, trong những ngày tới, mực nước các sông có khả năng dâng cao, gây ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và đi lại của người dân. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn có khả năng xuất hiện với cường độ trên 100 mm trong 3 giờ tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại những vùng trũng thấp. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài có thể khiến đất đá trên các sườn đồi, núi mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại các khu dân cư ven sông, suối, chân đồi và những tuyến giao thông miền núi.

Tại Quảng Trị, từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa to đến rất to trên diện rộng. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân tại các khu vực miền núi, ven sông, suối và những nơi có nguy cơ sạt lở đất cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, cần cảnh giác với hiện tượng đất đá rơi, xuất hiện vết nứt trên sườn đồi, nền nhà, cây cối nghiêng đổ hoặc nước từ sườn núi chảy ra bất thường.

Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu Phú Hội thuộc xã Nam Cửa Việt. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Đối với các khu vực có ngầm tràn, cầu tràn, đường giao thông qua sông, suối, người dân tuyệt đối không đi qua khi nước lũ dâng cao, chảy xiết; không chủ quan vượt qua những đoạn đường bị ngập, kể cả bằng phương tiện cơ giới. Người dân cũng cần hạn chế đi lại tại những tuyến đường miền núi có nguy cơ sạt lở, không đánh bắt cá, vớt củi hoặc tiếp cận sông, suối khi có mưa lũ.

Trước đó, ngày 6/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk, trong đó có Quảng Trị, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn. Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.