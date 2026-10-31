Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại Đắk Lắk và Khánh Hòa ngày 31/10/2026

Khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa đang đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cùng hiện tượng sụt lún nghiêm trọng do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy xiết.

Diễn biến và khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Cơ quan khí tượng thủy văn phát đi thông tin khẩn cấp: trong 6 giờ tới, nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều địa phương thuộc hai tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Các khu vực cụ thể cần đặc biệt lưu ý gồm có:

Tỉnh Đắk Lắk: Vân Hòa, Cư Pui, Đồng Xuân, Đức Bình, Hòa Xuân, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Tuy An Tây, Xuân Phước.

Tỉnh Khánh Hòa: Đại Lãnh, Nam Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Vạn Ninh.

Tác động thiên tai và các biện pháp ứng phó khẩn cấp

Lũ quét và sạt lở đất có thể làm sập cầu cống, chia cắt giao thông cục bộ, uy hiếp trực tiếp tính mạng và gây thiệt hại nặng nề đến tài sản của người dân sinh sống ven sông, suối, taluy đồi dốc dốc đứng.

Để bảo đảm an toàn, người dân tại các vùng được cảnh báo cần chủ động thực hiện ngay các khuyến cáo:

Không di chuyển qua các ngầm tràn, suối khe nhỏ khi thấy dòng nước bắt đầu đục hoặc chảy xiết bất thường.

Chủ động sơ tán khỏi các ngôi nhà nằm sát taluy sườn dốc, khu vực xuất hiện vết nứt địa chất hoặc hiện tượng bùn đất tràn xuống.

Theo dõi sát sao diễn biến và cập nhật bản đồ nguy cơ sạt lở đất trực tuyến để nắm bắt tình hình mới nhất.

Thông tin cảnh báo thiên tai tiếp theo sẽ tiếp tục được cập nhật tùy theo tình hình thực tế.