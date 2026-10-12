Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Trị ngày 12/10/2026 ở khu vực sườn dốc

Ngày 12/10/2026, cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo khẩn cấp về hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy trên phạm vi tỉnh Quảng Trị. Nguy cơ thiên tai diễn biến phức tạp trong các khung giờ tới, đòi hỏi chính quyền địa phương và người dân chủ động các biện pháp phòng tránh.

Diễn biến và khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Theo bản tin dự báo, trong 6 giờ tới, trạng thái mưa lũ tiếp tục tiềm ẩn nhiều hiểm họa thiên tai đối với vùng đồi núi và các lưu vực xung quanh.

Khu vực trọng điểm: Kim Ngân, Lệ Ninh, Trường Phú, Trường Ninh thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Loại hình thiên tai: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất.

Địa hình nhạy cảm: Các khu vực sườn dốc dốc đứng, ven khe suối nhỏ và dòng chảy xiết.

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo phòng tránh

Lũ quét và sạt lở đất có thể xuất hiện rất nhanh, gây gián đoạn giao thông, phá hủy các công trình ven đồi và đe dọa trực tiếp đến tính mạng cùng tài sản của người dân sinh sống dưới chân sườn dốc.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, người dân trong khu vực cảnh báo cần thực hiện các khuyến cáo sau:

Theo dõi sát sao: Cập nhật liên tục diễn biến thời tiết và bản đồ phân vùng nguy cơ trực tuyến để nắm bắt kịp thời.

Cảnh giác sườn dốc: Chú ý các dấu hiệu bất thường như vết nứt trên mặt đất, cây cối nghiêng ngả hoặc dòng suối đột ngột đổi màu đục ngầu, xuất hiện tiếng ầm lớn.

Sơ tán khẩn cấp: Chủ động di dời khỏi nhà cửa nằm ngay dưới chân đồi dốc, triền dốc đứng hoặc gần mép suối nhỏ sang nơi trú ẩn kiên cố.

Hạn chế đi lại: Tuyệt đối không băng qua các ngầm tràn, dòng suối đang chảy xiết hoặc di chuyển trên các cung đường có hiện tượng taluy sạt trượt.

Thông tin chi tiết về bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở được cập nhật trực tiếp tại hệ thống trực tuyến của cơ quan khí tượng thủy văn.