Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk ngày 21/09/2026

Trong 6 giờ tới (tính từ chiều tối ngày 21/09/2026), khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc và sông suối nhỏ.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Các đợt mưa lũ tích lũy tạo độ ẩm đất gần đạt trạng thái bão hòa, khiến cấu trúc nền đất suy giảm nghiêm trọng. Nguy cơ thiên tai đặc biệt tập trung tại những địa bàn sau:

Tỉnh Quảng Ngãi: Nguy cơ sạt lở sườn dốc, lũ quét ven khe suối và vùng trũng thấp.

Tỉnh Gia Lai: Cảnh báo nguy cơ sụt lún đất, sạt trượt đất đá ở khu vực sườn dốc đồi núi và ngập cục bộ ven sông suối.

Tỉnh Đắk Lắk: Nguy cơ lũ quét nhanh trên hệ thống suối nhỏ, trượt lở đất tại các tuyến đường đèo dốc và sườn taluy.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân, làm hư hỏng hạ tầng giao thông và cô lập tạm thời một số điểm dân cư.

Người dân trong khu vực cảnh báo cần hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, bờ suối hoặc những cung đường có taluy dốc đứng khi có mưa lớn.

Chủ động theo dõi diễn biến thực địa, sẵn sàng phương án di dời đến nơi tránh trú an toàn khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nứt đất, sụt lún hoặc nước suối chuyển màu đục ngầu.

Các phương tiện vận tải cần thận trọng quan sát, tránh đỗ xe dưới chân vách đá hoặc bờ dốc taluy thiếu ổn định.

Thông tin bản đồ chi tiết về các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật trực tuyến tại hệ thống cảnh báo chuyên ngành của cơ quan khí tượng thủy văn.