Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Gia Lai

Theo tin cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 6 giờ qua, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 22-9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, một số khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-20 mm, có nơi trên 30 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ khu vực vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại một số xã trên địa bàn tỉnh.

Các khu vực được cảnh báo gồm xã Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn, phường Quy Nhơn, xã Phù Cát, xã Cát Tiến và phường Quy Nhơn Nam.

Tại xã Hòa Hội, nguy cơ được cảnh báo ở khu vực núi Gành, thôn Đức Phổ 1. Tại xã Hội Sơn, các khu vực có nguy cơ gồm khu vực núi Cấm, thôn Chánh Thắng; vùng núi Đèo Chánh Oai và khu vực Đèo Tân Thanh.

Tại phường Quy Nhơn Nam, nguy cơ sạt lở được cảnh báo tại tổ 50, khu phố 6; tổ 61, khu phố 7 (Quang Trung) và tổ 15B, khu phố 3 (Ghềnh Ráng).

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, hạn chế đi qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, ven sông, suối khi mưa lớn; đồng thời sẵn sàng phương án di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.