Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị ngày 19/09/2026

Trong 6 giờ tới (tính từ sáng ngày 19/09/2026), trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại các sườn dốc, bờ sông và khu vực khe suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Diễn biến thời tiết và tác động của dòng chảy làm gia tăng nguy cơ mất an toàn địa chất tại nhiều điểm dân cư và tuyến giao thông. Các khu vực cụ thể cần đặc biệt đề phòng gồm có:

Khu vực Kim Ngân, Lệ Ninh, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn.

Khu vực Bến Quan, Cồn Tiên, Quảng Ninh.

Khu vực Cam Lộ, Hiếu Giang, Hướng Lập, P. Đồng Sơn, Thượng Trạch.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra nhanh tại các sườn đồi dốc, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, uy hiếp các khu vực dân cư ven chân đồi và sườn dốc yếu. Dòng chảy xiết trên các khe suối nhỏ có khả năng gây ngập các ngầm tràn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Để chủ động phòng tránh thiệt hại, người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực trên cần triển khai ngay các biện pháp ứng phó:

Thường xuyên theo dõi sát các diễn biến sạt trượt, rạn nứt mặt đất hoặc hiện tượng nước suối chuyển màu đục ngầu bất thường.

Không di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu, ngầm tràn, đường đèo dốc có dấu hiệu sạt trượt đất đá.

Sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản khỏi vùng trũng thấp ven khe suối và vị trí có ta luy dốc đứng nguy hiểm.