Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 39 xã, phường ở Lào Cai

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 24 giờ từ 3 giờ ngày 12/11 đến 3 giờ ngày 13/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại điểm đo Chế Tạo là 69,6 mm, Mù Cang Chải 69,4 mm, Chế Tạo 1 là 63,2 mm và La Pán Tẩn 62,6 mm. Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy đất tại một số khu vực đã gần bão hòa (độ ẩm trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Một số khu vực trong tỉnh được dự báo tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Nguy cơ sạt lở đất tập trung ở các sườn đồi dốc và taluy dọc các tuyến giao thông.

Danh sách cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá gồm phường Sa Pa và các xã Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Cốc San, Dương Quỳ, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Khao Mang, Lâm Thượng, Lao Chải, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Hum, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Púng Luông, Sơn Lương, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Thác Bà, Trạm Tấu, Tú Lệ, Văn Bàn, Văn Chấn, Việt Hồng, Xuân Ái và Yên Thành.

Trên các tuyến giao thông, những vị trí cần đặc biệt chú ý gồm quốc lộ 4D đoạn gần đèo Ô Quý Hồ và đoạn từ Km124+600 đến Km124+650 theo hướng Cốc San đi Sa Pa, quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ và quốc lộ 279 tại Km119 qua xã Dương Quỳ, Km143+300 và Km147+600 qua xã Nậm Xé.