Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 20 xã, phường ở Hà Tĩnh

Theo bản tin phát lúc 10h40 ngày 9/11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 giờ qua (từ 4 giờ đến 10 giờ cùng ngày), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Một số địa điểm có lượng mưa lớn như: hồ Khe Hao (phường Nam Hồng Lĩnh) 116,6 mm; Hà Linh 92,6 mm; Đại Lộc (Can Lộc) 88,8 mm; Hương Quang (Vũ Quang) 78,4 mm; hồ Cù Lây (Tùng Lộc) 77,4 mm; hồ Xuân Hoa (Cổ Đạm) 66,6 mm.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 20 xã, phường, gồm: Cổ Đạm, Hà Linh, Nam Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thọ, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây.

Các khu vực cần đặc biệt chú ý gồm vùng đồi núi, sườn dốc, chân núi; taluy dọc các tuyến giao thông; khu vực ven sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông Lam và các khe suối.

Một số điểm được cảnh báo đáng chú ý như tuyến quốc lộ 8A đoạn từ Km61 đến Km85 (hướng lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo), khu vực eo Cô Gái (Sơn Kim 1), đồi Trốc Vạc (Sơn Kim 2), khu vực chân núi Hồng Lĩnh và ven sông Ngàn Sâu.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, lũ quét, sạt lở đất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, hạn chế đi qua ngầm tràn, khu vực sườn dốc, ven sông, suối khi mưa lớn; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.