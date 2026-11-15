Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ngãi và Lâm Đồng. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo đó, từ khoảng 16 giờ 20 phút đến 22 giờ 20 phút ngày 15/11, tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Quảng Ngãi từ 5-20mm, có nơi trên 50mm, ở Lâm Đồng từ 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt tại các xã, phường: Bờ Y, Đăk Mar, Đăk PLô, Đăk Pxi, Đăk Rơ Wa, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đăk Ui, Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Braih, Kon Đào, Măng Bút, Măng Đen, Mô Rai, Ngọk Bay, Ngọk Réo, Ngọk Tụ, Đăk Bla, Đăk Cấm, Kon Tum, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sa Thầy, Tu Mơ Rông.

Đối với tỉnh Lâm Đồng là các xã, phường: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, Đông Giang, D'Ran, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Ka Đô, Kiến Đức, La Dạ, Nam Hà Lâm Hà, Nam Thành, Phường 2 Bảo Lộc, Cam Ly - Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Lập, Quảng Tín, Sơn Điền, Tà Đùng, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 15/11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Măng Búk2 là 57,8mm, Đắk Sao 55,8mm, thị trấn Đắk Rve 41,8mm,...Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 15/11, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Tân Lâm 42,8mm, Sơn Điền 29,6mm,...

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 15/11, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước diễn biến trên, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của thời tiết trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.