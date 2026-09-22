Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất diện rộng tại khu vực từ Huế đến Đắk Lắk ngày 22/09/2026

Cơ quan khí tượng – thủy văn vừa phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về diễn biến thiên tai nguy hiểm tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên vào sáng 22/09/2026. Theo đó, mưa lớn kéo dài kết hợp dòng chảy xiết đang tạo nguy cơ rất cao dẫn đến sạt lở đất, lũ quét và sụt lún đất tại nhiều địa phương từ Huế đến Đắk Lắk.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Diễn biến mưa lũ trên lưu vực đang diễn biến phức tạp. Trong vòng 6 giờ tới, hiện tượng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc có nguy cơ cao xuất hiện tại 5 tỉnh, thành phố gồm:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Tác động và rủi ro thiên tai

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp nghiêm trọng tính mạng của người dân. Thiên tai cũng có thể làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại lớn cho hoạt động sản xuất nông – lâm nghiệp tại địa phương.

Hệ thống thông tin cảnh báo trực tuyến và bản đồ phân vùng nguy cơ chi tiết hiện được cập nhật liên tục tại địa chỉ chuyên trang: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh

Người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc, ven sông, suối nhỏ cần chủ động quan sát các dấu hiệu bất thường như nứt đất, nước suối chuyển màu đục ngầu để kịp thời sơ tán.

Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, cầu tạm hoặc khu vực có dòng nước chảy xiết khi mưa lớn.

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ.