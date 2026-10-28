Cảnh báo nguy cơ hỏng camera điện thoại khi quay laser

Những buổi hòa nhạc và lễ hội ánh sáng thường khiến người tham dự giơ điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, phía sau các màn trình diễn rực rỡ là nguy cơ ít người chú ý: tia laser công suất cao có thể làm hỏng cảm biến camera smartphone. Thiệt hại đôi khi chỉ được phát hiện sau vài giây quay video, với những chấm màu bất thường hoặc vùng hình ảnh mất khả năng ghi nhận chi tiết.

Tia laser tại các buổi biểu diễn ánh sáng có thể gây hư hại cảm biến camera điện thoại nếu năng lượng tập trung đủ mạnh. (Ảnh: rocknvivo)

Apple đã đưa cảnh báo về nguy cơ laser và các hệ thống lidar gây tổn hại cho cảm biến hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn sử dụng iPhone. Đáng chú ý, camera vẫn có thể bị ảnh hưởng ngay cả khi không chủ động chụp ảnh hoặc quay video. Khi cảm biến đã bị tổn thương vật lý, các điểm ảnh lỗi có thể xuất hiện trong ảnh và video, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng ghi hình.

Nguyên nhân nằm ở đặc tính của tia laser. Khác với ánh sáng thông thường, năng lượng laser tập trung trong chùm sáng hẹp. Khi đi qua hệ thống thấu kính của điện thoại, ánh sáng có thể được hội tụ lên một vùng nhỏ trên cảm biến. Nếu cường độ đủ lớn, năng lượng tập trung có thể gây quá nhiệt và làm hỏng các điểm nhạy sáng. Theo Hiệp hội Trình diễn Laser Quốc tế (ILDA), laser cần được kiểm soát cẩn thận trong các ứng dụng trình diễn để hạn chế nguy cơ mất an toàn. Mức độ hư hại thực tế phụ thuộc vào công suất, bước sóng, thời gian tiếp xúc và cấu tạo thiết bị.

Người dùng nên tránh hướng ống kính smartphone trực tiếp vào nguồn laser công suất cao khi quay video tại sự kiện. (Ảnh: chụp màn hình TOM'S GUIDE)

Người dùng nên tránh hướng ống kính smartphone trực tiếp vào nguồn laser công suất cao khi quay video tại sự kiện. (Ảnh: chụp màn hình TOM'S GUIDE)

Không phải mọi camera điện thoại đều chịu rủi ro giống nhau. Một số loại laser có thể chỉ tạo ra vài điểm ảnh lỗi, trong khi nguồn phát mạnh hơn có khả năng làm hỏng cả một vùng cảm biến. Ống kính telephoto cũng cần được lưu ý do thiết kế quang học có thể tập trung ánh sáng lên cảm biến theo cách làm tăng nguy cơ tổn thương trong một số điều kiện. Vì vậy, không thể đánh giá mức độ an toàn chỉ dựa vào vẻ ngoài hoặc kích thước của nguồn sáng.

Người dùng không cần quá lo lắng trước các bút laser dân dụng công suất thấp trong điều kiện sử dụng thông thường. Rủi ro đáng lưu ý hơn tại concert, lễ hội ánh sáng hoặc sự kiện sử dụng hệ thống laser chuyên nghiệp. Cách phòng tránh đơn giản nhất là không hướng camera trực tiếp vào nguồn laser, đặc biệt khi chùm sáng quét qua sân khấu hoặc khu vực khán giả. Nếu cần ghi hình, hãy chọn góc quay tránh đường đi của tia sáng và tuân thủ hướng dẫn an toàn tại địa điểm tổ chức. Một chút cẩn trọng có thể giúp người dùng tránh nguy cơ phải thay thế cụm camera đắt tiền.

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