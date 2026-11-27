Các chuyên gia trong ngành cho rằng sự cố ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán, dịch vụ điện toán đám mây và các nhà cung cấp phần mềm có thể làm tê liệt hoạt động giao dịch ngay cả khi bản thân nhà bán lẻ không phải là nạn nhân trực tiếp của cuộc tấn công mạng. Những lỗi phổ biến, trong đó có hệ thống thanh toán, cùng tỷ lệ tham gia bảo hiểm thấp trong toàn ngành càng làm gia tăng mức độ rủi ro. Dữ liệu từ CFC cho thấy chỉ có 43% doanh nghiệp bán lẻ vừa và nhỏ (SME) mua bảo hiểm an ninh mạng.

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Một nhà bán lẻ có thể sở hữu hệ thống kiểm soát an ninh mạng vững chắc, nhưng vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu nhà cung cấp dịch vụ bị tấn công hoặc lộ lọt dữ liệu. Chuyên gia cho biết đa phần các yêu cầu bồi thường không xuất phát từ lỗi hay sự cố rò rỉ của khách hàng trực tiếp của các công ty bảo hiểm, mà bắt nguồn từ các lỗ hổng bảo mật của nhà cung cấp bên thứ ba gây ra tác động dây chuyền.

Ông Francisco Donoso, Giám đốc sản phẩm và công nghệ tại Beazley Security, cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) khiến các cuộc tấn công mạng diễn ra nhanh hơn và gây hậu quả nặng nề hơn. Số lượng lỗ hổng bảo mật đã tăng lên đáng kể khiến các tổ chức khó có thể kịp thời khắc phục.

Dù chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng Black Friday đóng góp phần lớn doanh thu cả năm của doanh nghiệp. Người tiêu dùng tại Anh dự kiến chi 6,6 tỷ bảng Anh (tương đương 8,66 tỷ USD) trong dịp Black Friday năm nay. Do đó, mức độ thiệt hại càng tăng nếu bên thứ ba xảy ra bất kỳ sự cố gián đoạn nào.

Trong khi đó, việc đánh giá tổn thất trong thời gian kinh doanh cao điểm như dịp Black Friday thường rất phức tạp, gây khó khăn cho việc xác định mức bảo hiểm phù hợp để ứng phó. Trước tình hình trên, các nhà bán lẻ ngày càng quan tâm đến các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế dành riêng cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm theo mùa. Một số công ty bảo hiểm đang phát triển các cơ chế chi trả bồi thường nhanh, cho phép thực hiện các khoản thanh toán tạm thời trong khi chờ kết quả đánh giá đầy đủ đối với các yêu cầu bồi thường lớn do gián đoạn kinh doanh sau sự cố an ninh mạng.