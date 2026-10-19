Cảnh báo nguy cơ đuối nước từ vụ 2 người tử vong ở hồ Định Công

Nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân khi nhận được tin báo. Ảnh: Đức Tuấn

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, anh N.N.B (sinh năm 1980 ở Thanh Hóa) đang đi thuyền nhỏ thả thính câu cá trên hồ Định Công thì xảy ra sự cố ngã xuống nước. Anh N.N.B cố bơi vào bờ nhưng có thể bị chuột rút nên ra tín hiệu cầu cứu. Lúc này anh N.X.T (sinh năm 1981 ở Bắc Ninh) đang câu cá trên bờ kè hồ Định Công phát hiện đã nhảy xuống cứu nhưng cả hai đều mất tích trên hồ.

Tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên lòng hồ. Ảnh: Đức Tuấn

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cùng Ban chỉ huy quân sự, công an phường Định Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 23h20 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc nhận được sự quan tâm của người dân chứng kiến. Ảnh: Đức Tuấn

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng cảnh báo việc tự ý câu cá, nhất là câu cá ban đêm tại ao, hồ, sông tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho tính mạng. Từ lâu, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá tại hồ, ao, sông như cắm biển cảnh báo, tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Biển cấm câu cá được đặt từ lâu trên hồ Định Công. Ảnh: Đức Tuấn

Từ lâu, việc câu cá tự phát tại các hồ công cộng, hồ điều hòa và sông tại Hà Nội tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm về tính mạng và vi phạm quy định pháp luật. Tại hồ Định Công và nhiều hồ trên địa bàn Hà Nội cơ quan chức năng đã cho lắp biển cấm, biển cảnh báo hành vi nguy hiểm trên. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành các biển báo cấm câu cá tại hồ công cộng, khu vực cấm và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản, xử phạt hành chính theo quy định.