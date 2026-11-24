Vụ nổ lớn xảy ra vào 8 giờ sáng ngày 24/11 tại phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 6 người tử vong và nhiều người bị thương có nguyên nhân nghi rò rỉ khí gas.

Nhiểu vụ nổ liên quan đến khí gas

Thời gian qua, cả nước ghi nhận nhiều vụ cháy, nổ liên quan đến khí gas, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

- Ngày 13/11/2026, vụ nổ tại đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh khiến 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà liền kề hư hỏng nặng. Phòng PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tìm kiếm, đưa 12 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

- Khoảng 8 giờ ngày 24/11/2026, tại một ngôi nhà nằm giữa phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, xảy ra nổ lớn. Bước đầu ghi nhận có 6 trường hợp tử vong, 11 người khác bị thương. Vụ việc một lần nữa cảnh báo nguy cơ cháy, nổ từ khí gas, nhất là khi hơi gas rò rỉ, tích tụ trong không gian kín và gặp nguồn phát lửa.

Hướng dẫn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống rò rỉ khí gas.

Gas dân dụng chủ yếu là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nặng hơn không khí nên dễ đọng lại sát nền nhà, trong hố, rãnh và những nơi thiếu thông gió. Khí có thể rò rỉ từ bình chứa, van, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối hoặc bếp. Vì vậy, việc kiểm tra an toàn phải được thực hiện đồng bộ ở tất cả các khâu.

Kiểm soát an toàn từng khâu nhằm đảm bảo an toàn

PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân lựa chọn cửa hàng kinh doanh gas có địa chỉ, thông tin liên hệ rõ ràng. Khi nhận bình, cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin kiểm định và tình trạng bên ngoài; không tiếp nhận bình móp méo, ăn mòn nghiêm trọng, hư hỏng hoặc có dấu hiệu rò rỉ.

Bình gas phải được đặt đứng vững ở nơi thông thoáng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và không cản trở lối thoát nạn. Dây dẫn, bộ điều áp phải phù hợp với thiết bị, được lắp đặt đúng hướng dẫn và kiểm tra độ kín sau khi kết nối. Không đặt bình trong hầm kín hoặc để đồ đạc chèn ép, che khuất dây dẫn.

Trong quá trình sử dụng, cần thường xuyên kiểm tra van, dây dẫn và các mối nối để phát hiện tình trạng nứt, gập, kéo căng, chuột cắn hoặc tiếp xúc với bề mặt nóng. Khi phát hiện hư hỏng, phải ngừng sử dụng, yêu cầu người có chuyên môn kiểm tra, thay thế; tuyệt đối không dùng lửa dò rò rỉ hoặc tự nối vá dây dẫn.

Đối với nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp gas, đường ống dẫn, van khóa, bộ điều áp và các thiết bị sử dụng gas; kịp thời thay thế những thiết bị xuống cấp, hư hỏng. Khu vực đặt bình gas phải thông thoáng, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc kiểm tra, xử lý sự cố.

Các cơ sở cần phân công nhân viên kiểm tra hệ thống gas trước, trong và sau mỗi ca kinh doanh; khóa van tổng và van bình gas khi kết thúc hoạt động. Đồng thời trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, tập huấn cho nhân viên kỹ năng nhận biết và xử lý tình huống rò rỉ gas, cháy, nổ.

Đối với các cơ sở kinh doanh, phân phối gas, cơ quan chức năng lưu ý phải thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện an toàn trong kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và cung cấp khí gas. Không kinh doanh bình gas không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng; không sang chiết, nạp gas trái phép và không thu gom bình gas mini đã qua sử dụng để nạp lại.

Bình tĩnh xử lý, nhanh chóng thoát khỏi khu vực rò rỉ gas

Khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc nghe tiếng xì tại khu vực đặt bình, người dân cần nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh và di chuyển ra ngoài. Tuyệt đối không bật, tắt công tắc đèn, quạt, máy hút mùi, cầu dao điện hoặc rút phích cắm. Không sử dụng diêm, bật lửa, hút thuốc hay dùng điện thoại tại khu vực nghi rò rỉ gas vì có thể phát sinh tia lửa, gây cháy, nổ.

Chỉ khóa van bình gas nếu có thể tiếp cận và thực hiện an toàn. Trường hợp mùi gas nồng, tiếng xì lớn, không thể khóa van hoặc đã xuất hiện cháy, cần lập tức rời khỏi khu vực, không cố xử lý. Có thể mở cửa bằng tay để tạo thông thoáng tự nhiên nếu bảo đảm an toàn, nhưng không vận hành cửa cuốn điện hoặc sử dụng quạt điện để đẩy khí gas.

Khi sơ tán, cần ưu tiên hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong di chuyển. Sau khi ra ngoài, không quay lại lấy tài sản hoặc tự ý vào khu vực nguy hiểm tìm người mắc kẹt. Nếu biết có người còn bên trong, cần thông báo vị trí cuối cùng được xác định cho lực lượng cứu nạn.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thiết bị, sử dụng gas an toàn, nắm vững kỹ năng xử lý sự cố và kịp thời phản ánh các cơ sở kinh doanh gas vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Nếu gas đang cháy tại điểm rò rỉ, không cố dập lửa khi chưa thể ngắt nguồn gas an toàn. Việc dập tắt ngọn lửa trong khi gas vẫn tiếp tục thoát ra có thể khiến khí tích tụ, làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ. Người dân cũng không tự ý di chuyển bình gas đang rò rỉ, bốc cháy hoặc bị nung nóng.

Khi đã ở vị trí an toàn, cần gọi số 114 để báo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộnếu sự cố rò rỉ không kiểm soát được, có cháy hoặc đe dọa người xung quanh. Thông tin cần cung cấp gồm địa chỉ cụ thể, tình trạng sự cố và số người mắc kẹt (nếu có).

Trong thời gian chờ lực lượng chức năng, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, cảnh báo người khác không đi vào khu vực nguy hiểm và tạo điều kiện cho phương tiện chữa cháy, cứu nạn tiếp cận hiện trường. Sau sự cố, không tự bật bếp để kiểm tra hoặc tháo lắp, sửa chữa thiết bị. Chỉ sử dụng lại khi người có chuyên môn đã kiểm tra và xác nhận an toàn.

Kịp thời phản ánh các cơ sở mất an toàn

Bên cạnh việc phòng ngừa tại gia đình, sự giám sát của cộng đồng cũng góp phần phát hiện, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ từ hoạt động kinh doanh gas. Người dân cần kịp thời phản ánh các hành vi có dấu hiệu mất an toàn như sang chiết gas bằng dụng cụ thô sơ, thu gom bình gas mini để bơm chiết lại, đưa bình hư hỏng vào sử dụng hoặc kinh doanh không bảo đảm điều kiện an toàn.

Thông tin có thể được gửi đến Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi có cơ sở để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Nội dung phản ánh cần nêu rõ địa điểm, thời gian, hoạt động ghi nhận và thông tin liên hệ.

Hình ảnh, video thu thập từ vị trí an toàn (nếu có) sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng xác minh. Người dân không tự ý vào kho chứa, tiếp cận bình gas hoặc đối chất với cơ sở để thu thập chứng cứ, tránh đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Nếu phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố khẩn cấp, cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng qua số 114.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh trực tiếp các dấu hiệu mất an toàn qua số điện thoại Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh số điện thoại 0983.481.400.

PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, bảo đảm an toàn gas đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm túc trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, lắp đặt, bảo quản và sử dụng, chứ không chỉ phụ thuộc vào chất lượng bình chứa.

Mỗi gia đình cần duy trì thói quen kiểm tra thiết bị, nắm vững kỹ năng xử lý khi xảy ra rò rỉ; các cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm về an toàn phòng cháy, chau74 cháy. Đây là những giải pháp thiết thực nhằm hạn chế cháy, nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cộng đồng.